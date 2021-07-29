В Барнауле облагородили сквер Десантников. Установили качели и лавочки, но не хватает фонтана

В сквере уже установили качели и лавочки, теперь наносят золотые буквы на лестницу, ведущую в небо.
«Весь ансамбль в едином стиле — украшен облаками, вертолетами и воинами на парашютах», — говорится в сообщении.
Открытие запланировали на 2 августа 2021 года. В соцсетях барнаульцы отметили, что территория получилась красивой и удобной для отдыха, однако там «не хватает фонтана».
Напомним, сквер Десантников появился 1 августа 2020 года — в преддверии празднования 90-летия Воздушно-десантных войск России.
Первый шаг к созданию зеленого уголка сделали сами десантники — высадили деревья, и возле каждого саженца появилась табличка с именем.
Вместе с десантниками новый сквер открывали зампред правительства региона Денис Губин и мэр Барнаула Вячеслав Франк.
Инициатива создания зоны отдыха принадлежит Фонду Владимира Шаманова «Защитники Отечества» — председателя комитета Госдумы по обороне.
Шаманов родился в Барнауле. Много лет посвятил службе в ВДВ, прошел ряд «горячих точек» Закавказья. С мая 2009 года по октябрь 2016-го был командующим Воздушно-десантными войсками.
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