29 июля 21°C
﻿
Жизнь

В Барнауле облагородили сквер Десантников. Установили качели и лавочки, но не хватает фонтана

В Барнауле продолжают благоустройство сквера Десантников, расположенного на проспекте Комсомольском, сообщает napulse.tv.

Церемония закладки сквера Десантников в Барнауле.
Церемония закладки сквера Десантников в Барнауле.
altapress.ru

В сквере уже установили качели и лавочки, теперь наносят золотые буквы на лестницу, ведущую в небо.

«Весь ансамбль в едином стиле — украшен облаками, вертолетами и воинами на парашютах», — говорится в сообщении.

Открытие запланировали на 2 августа 2021 года. В соцсетях барнаульцы отметили, что территория получилась красивой и удобной для отдыха, однако там «не хватает фонтана».

Напомним, сквер Десантников появился 1 августа 2020 года — в преддверии празднования 90-летия Воздушно-десантных войск России.

Первый шаг к созданию зеленого уголка сделали сами десантники — высадили деревья, и возле каждого саженца появилась табличка с именем.

Вместе с десантниками новый сквер открывали зампред правительства региона Денис Губин и мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Инициатива создания зоны отдыха принадлежит Фонду Владимира Шаманова «Защитники Отечества» — председателя комитета Госдумы по обороне.

Шаманов родился в Барнауле. Много лет посвятил службе в ВДВ, прошел ряд «горячих точек» Закавказья. С мая 2009 года по октябрь 2016-го был командующим Воздушно-десантными войсками.

Ранее altapress.ru рассказал, как в скверах и парках придумывают образы города и почему порой бывает трудно наводить красоту.

Церемония закладки сквера Десантников в Барнауле.
Церемония закладки сквера Десантников в Барнауле.
altapress.ru
Церемония закладки сквера Десантников в Барнауле.
Церемония закладки сквера Десантников в Барнауле.
altapress.ru
Церемония закладки сквера Десантников в Барнауле.
Церемония закладки сквера Десантников в Барнауле.
altapress.ru
Церемония закладки сквера Десантников в Барнауле.
Церемония закладки сквера Десантников в Барнауле.
altapress.ru
Церемония закладки сквера Десантников в Барнауле.
Церемония закладки сквера Десантников в Барнауле.
altapress.ru
Церемония закладки сквера Десантников в Барнауле.
Церемония закладки сквера Десантников в Барнауле.
altapress.ru
Церемония закладки сквера Десантников в Барнауле.
Церемония закладки сквера Десантников в Барнауле.
altapress.ru
Церемония закладки сквера Десантников в Барнауле.
Церемония закладки сквера Десантников в Барнауле.
altapress.ru
Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость