7 июня
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Жизнь

В Барнауле обновляют асфальт на нескольких улицах

В Барнауле на улицах Шевченко, Георгия Исакова и Попова продолжается текущий ремонт дорог горячим асфальтобетоном, сообщает мэрия города.

Дороги ремонтируют в Барнауле.
Дороги ремонтируют в Барнауле.
barnaul.org

Рабочие фрезеруют и асфальтируют поврежденные участки на улице Шевченко и проезде Южном. На Попова между проспектом Космонавтов и 9-м Заводским проездом ремонтируют колодцы.

«Тротуары обновляют на улицах Эмилии Алексеевой и Пролетарской. К этому виду работ дорожники приступили в начале июня — они планируют отремонтировать 17,4 тыс. кв.м. пешеходных дорожек», — рассказали в мэрии.

Струйно-инъекционным методом ремонтируют улицу Георгия Исакова от Попова до Солнечной Поляны. Работы по этой технологии выполнены примерно на 50% от сезонного плана.

Всего из объема 2022 года по муниципальному заданию выполнено работ горячим асфальтом на проезжих частях на площади 21,8 тыс. кв.м. из плановых 38,7 тыс. кв.м.

Ранее сообщили, что в Барнауле отремонтируют 14 дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда».

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