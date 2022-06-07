В Барнауле обновляют асфальт на нескольких улицах

Рабочие фрезеруют и асфальтируют поврежденные участки на улице Шевченко и проезде Южном. На Попова между проспектом Космонавтов и 9-м Заводским проездом ремонтируют колодцы.
«Тротуары обновляют на улицах Эмилии Алексеевой и Пролетарской. К этому виду работ дорожники приступили в начале июня — они планируют отремонтировать 17,4 тыс. кв.м. пешеходных дорожек», — рассказали в мэрии.
Струйно-инъекционным методом ремонтируют улицу Георгия Исакова от Попова до Солнечной Поляны. Работы по этой технологии выполнены примерно на 50% от сезонного плана.
Всего из объема 2022 года по муниципальному заданию выполнено работ горячим асфальтом на проезжих частях на площади 21,8 тыс. кв.м. из плановых 38,7 тыс. кв.м.
Ранее сообщили, что в Барнауле отремонтируют 14 дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда».