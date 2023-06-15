В Барнауле обустроят две спортивные площадки.

На территории Центра развития творчества и спорта по адресу ул. Тимуровская, 23 обустроят беговую дорожку и зону активного отдыха.
А на базе лицея №52 по адресу ул. Тимуровская, 33 сделают центр подготовки учеников к соревнованиям туристической, поисково-спасательной и пожарно-прикладной направленности.
В ходе совещания депутаты барнаульской гордумы обсудили сроки и график выполнения работ, а также вопросы подготовки территорий к благоустройству.
Кстати, в рамках этого городского проекта в 2022 году обустроили спортплощадки в лицее №130, школе №56 на ул. Чеглецова, 7.
Ранее стало известно, что в барнаульском парке "Изумрудный" появятся новые детские и спортивные площадки.