В Октябрьском районе Барнаула отключат горячую воду

Отопление и горячее водоснабжение отключат в 64 многоквартирных домах на Потоке. Об этом сообщает СГК Барнаул.
В их число входит:
- Транспортный 1
- 80-й Гвардейской Дивизии 41, 66а, 40, 64, 66, 42, 54, 30, 38, 68, 63, 56, 32, 50, 66б, 34, 28, 36, 58
- 1-я Западная 53, 44, 42а, 46б, 42, 48, 49, 47а, 51, 46а, 46, 47, 44а, 53а, 45
- П. Сухова 12, 6, 4а, 4, 14, 8, 16, 20, 18, 28а, 32, 2а, 9а/1, 13, 9а/2, 2в, 13, 11
- Смирнова 55, 92, 100в, 100, 94а, 100а, 82, 71, 73, 102
- Чеглецова 20, 22а, 22, 18
- Чудненко 18, 20, 13, 11, 15, 9
- Э. Алексеевой 17, 5/1, 5/2, 11, 13, 17, 8, 21, 10, 13а, 15а, 6, 10
Ранее мы рассказывали о кратковременных отключениях телерадиосигнала.