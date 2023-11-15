В Барнауле откроют алтайскую резиденцию Деда Мороза

Праздник начнется на главной сцене с 12.00 часов по адресу ул. Пионерская Долина, 4​.

В программу мероприятия включили встречу с Дедом Морозом, флешмоб, конкурсы и подарки. Также приедет звездный гость — Алена Uni.



В 13:30 начнется забег ростовых кукол и шоу на катке с Дедом Морозом. Однако, если будет плохая погода, то забег отменят.



С 11:30 до 15:00 часов будут работать интерактивные площадки с подарками, катания на хаски, катания на лошадях, квадроциклы, зимние аттракционы, горки и плюшки.



С 14:00 до 19:00 часов внутри самой резиденции покажут сказку «Тайна последнего дракона». На просмотр нужна предварительная запись.

К празднику могут присоединиться все желающие.

Ранее сообщалось, что эксперты дали несколько советов любителям переедать на праздниках.