12 апреля
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Жизнь

В Барнауле парень гулял с кучей разноцветных свертков и координатами

В Алтайском крае задержали молодого человека, который забирал из тайников партии наркотиков, расфасовывал и прятал, сообщает региональное МВД.

Свертки с наркотиками.
Свертки с наркотиками.
22.мвд.рф

В Барнауле полицейские возле одного из жилых домов задержали 22-летнего парня, проживающего в соседнем регионе.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружили 83 свертка с неизвестным веществом общей массой 125,5 грамма. Эксперты дали заключение о том, что это наркотические средства синтетического происхождения», — рассказали в ведомстве.

В телефоне молодого человека нашли фотографии с координатами мест закладок в городе.

Правоохранители выехали по указанным адресам и обнаружили еще 28 свертков с синтетическим наркотиком общим весом 26,2 грамма.

«По месту жительства фигуранта оперативники изъяли еще три свертка с аналогичным веществом, электронные весы, упаковочный материал. Со слов подозреваемого, в его обязанности входило забирать наркотики из тайников, расфасовывать их и сбывать, делая закладки на территории Барнаула», — отметили в МВД.

Молодого человека отправили под стражу. Возбудили уголовное дело по признакам «покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере».

Ранее в барнаульском лесу изловили парня с фотографиями координат закладки.

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