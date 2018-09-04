В Барнауле первую постройку знаменитого архитектора «зашивают» сайдингом

Волноваться по поводу современной отделки начали еще в апреле. Тогда у специалистов была надежда внести здание в реестр памятников культурного наследия. Однако сейчас понятно, что этот вариант практически невозможен.

Здание Краевой офтальмологической больницы построил известный архитектор Виктор Казаринов. Он также автор знаменитой лестницы на ВДНХ. Фотографии с места работ на странице в Facebook выложил архитектор Александр Деринг.

…Теперь добрались до Казаринова… беда просто. Причем, поставить на охрану историческое здание стало почти невозможно. Столько условий и в тч финансовых… мы теряем наследие и саму историю город, — отмечает Александр Деринг.

Здание больницы построили в 1959 году.