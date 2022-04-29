В Барнауле подписали контракт на 1,7 млрд рублей на реконструкцию моста возле Нового рынка

В пятницу, 29 апреля, в Барнауле подписали контракт на выполнение работ по реконструкции путепроводов через железнодорожные пути по проспекту Ленина, сообщает мэрия города.

Напомним, реконструкцией займется Барнаульское ДСУ № 4.

«Сегодня, 29 апреля, подписали контракт о выполнении работ по реконструкции восьмипролетного и трехпролетного путепроводов через железнодорожные пути по проспекту Ленина. Стоимость контракта на 2022−2023 годы составляет почти 1,7 млрд рублей. Средства на эти цели будут выделены из федерального бюджета в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, предоставленного Алтайскому краю на 2022−2023 годы», — говорится в сообщении.

В ходе реконструкции сначала демонтируют существующие конструкции путепровода, далее приступят к основным строительно-монтажным работам и возведению нового моста.

Изменят схемы пролетных строений путепроводов и сократят количество пролетов сооружений — это позволит обеспечить современные автомобильные нагрузки совместно с пропуском трамвайного движения.

До шести полос увеличат движение автомобильного транспорта, сохранят обособленные трамвайные пути, оборудуют тротуары для беспрепятственное передвижение людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Также предусмотрено устройство наружных электрических сетей и линий связи, сетей канализации, выполнение работ по укладке асфальта и благоустройству территории. В течение 2022 года на указанные цели планируется направить более 1 млрд рублей», — подчеркнули в мэрии.

Новый мост, который появится после реконструкции, рассчитан на 100 лет эксплуатации.

Ранее власти Барнаула рассказали, как долго горожане будут добираться до центра города из-за строительства моста.

Кстати, накануне «Вечерний Барнаул» понятно изобразил каждый маршрут общественного транспорта, который ходит по путепроводу. Чтобы любой житель мог ознакомиться со схемами движения.