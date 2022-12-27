В Барнауле предлагают испортить Новый год за 50 тыс. рублей

В преддверии Нового года немало услуг появляется на Авито — от креативных поздравлений до сопровождения на корпоративе. Но предложение испортить Новый год выделяется сред них.
В качестве иллюстрации продавец поставил фотографию Гринча — злого зеленого эльфа, который ненавидит Рождество.
Продавец не слишком красноречив. Сообщает кратко: «В шутку испорчу Новый год». За это он просит ни много ни мало — 50 тыс. рублей.
Дополнительно предлагают сумасшедшее меню, которое «не ограничивается состоянием души».
Ранее в Барнауле предлагали услуги профессионального корпоративщика.
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