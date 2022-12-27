27 декабря
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Жизнь

В Барнауле предлагают испортить Новый год за 50 тыс. рублей

На Авито появилась необычная услуга — продавец предлагает испортить Новый год за 50 тыс. рублей.

Гринч
Гринч
СС0

В преддверии Нового года немало услуг появляется на Авито — от креативных поздравлений до сопровождения на корпоративе. Но предложение испортить Новый год выделяется сред них.

В качестве иллюстрации продавец поставил фотографию Гринча — злого зеленого эльфа, который ненавидит Рождество.

Продавец не слишком красноречив. Сообщает кратко: «В шутку испорчу Новый год». За это он просит ни много ни мало — 50 тыс. рублей.

Дополнительно предлагают сумасшедшее меню, которое «не ограничивается состоянием души».

Ранее в Барнауле предлагали услуги профессионального корпоративщика.

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