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В Барнауле привезут на реабилитацию пострадавшего новосибирского лебедя

В Барнауле из Новосибирской области на восстановление привезут лебедя, которому грозит ампутация крыла. В Алтайском крае птица будет проходить реабилитацию в специализированном центре, сообщают «Вести22».

Лебедь-кликун.
Лебедь-кликун.
Д. Кузменкин, А. Скачко

В Новосибирской области раненый лебедь весной пришел жить к одному из озер. Местные жители забеспокоились, что травмированная птица не улетит на зимовку и не переживет в области морозы.

Птица исхудала. Ее увезли в новосибирскую ветклинику. Там выяснилось, что у лебедя неправильно срослось перебитое крыло, теперь птица не поднимется в небо. Более того — крыло, вероятно, придется ампутировать.

Узнав о ситуации, алтайские орнитологи пришли на помощь и предложили приютить птицу и помочь ей восстановиться.

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