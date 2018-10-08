В Барнауле привезут на реабилитацию пострадавшего новосибирского лебедя

В Новосибирской области раненый лебедь весной пришел жить к одному из озер. Местные жители забеспокоились, что травмированная птица не улетит на зимовку и не переживет в области морозы.
Птица исхудала. Ее увезли в новосибирскую ветклинику. Там выяснилось, что у лебедя неправильно срослось перебитое крыло, теперь птица не поднимется в небо. Более того — крыло, вероятно, придется ампутировать.
Узнав о ситуации, алтайские орнитологи пришли на помощь и предложили приютить птицу и помочь ей восстановиться.