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Жизнь

В Барнауле продолжается ремонт дорог

«Автодорстрой» продолжает работы по текущему ремонту дорог, сообщает «Барнаул».

На этой неделе в Барнауле преобладала дождливая погода, из-за чего дорожные службы сосредоточились на подготовительных работах перед укладкой асфальта.

Как только дожди прекратились, дорожники смогли приступить к локальному ремонту участков дорог, которые были заранее подготовлены к восстановлению.

В ночь с 31 мая на 1 июня работали шесть дорожных бригад. Они занимались асфальтированием следующих участков:

  • ул. Кутузова от Лесного переулка до шоссе Ленточный бор;
  • ул. Малахова от улицы Чудненко до пр. Космонавтов;
  • ул. Ядринцева и Челюскинцев от пр. Строителей до Папанинцев.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в 2024 году обновят дорогу от Аи до Бирюзовой Катуни.

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