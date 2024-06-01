В Барнауле продолжается ремонт дорог

На этой неделе в Барнауле преобладала дождливая погода, из-за чего дорожные службы сосредоточились на подготовительных работах перед укладкой асфальта.

Как только дожди прекратились, дорожники смогли приступить к локальному ремонту участков дорог, которые были заранее подготовлены к восстановлению.

В ночь с 31 мая на 1 июня работали шесть дорожных бригад. Они занимались асфальтированием следующих участков:

ул. Кутузова от Лесного переулка до шоссе Ленточный бор;

ул. Малахова от улицы Чудненко до пр. Космонавтов;

ул. Ядринцева и Челюскинцев от пр. Строителей до Папанинцев.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в 2024 году обновят дорогу от Аи до Бирюзовой Катуни.

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