В Барнауле продолжают наносить разметку на дороги.

Напомним, что обновлять дорожную разметку в Барнауле начали 25 апреля.

За последние несколько дней дорожники нанесли краской продольную разметку на ул. Максима Горького и пл. Победы, термопластиком – на пр. Ленина, Строителей, Социалистическом, пл. Октября и Баварина.

Кроме того, обновляют и пешеходные переходы на пр. Ленина, Социалистическом, Строителей, Красноармейском, а также на пл. Октября.

В ближайшее дни работы проведут на ул. Димитрова, Гоголя и пр. Комсомольском. Всего запланировали обновить более 63 тыс. кв. м.

Чтобы не затруднять движение, работы выполняют преимущественно ночью, с учетом погодных условий.

Ранее в Барнауле начали ремонт дорог горячим асфальтом.