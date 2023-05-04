4 мая
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Жизнь

В Барнауле продолжают наносить разметку на дороги

Дорожные службы продолжают нанесение разметки на центральных улицах города, сообщает городская мэрия.

В Барнауле продолжают наносить разметку на дороги.
В Барнауле продолжают наносить разметку на дороги.
barnaul.org

Напомним, что обновлять дорожную разметку в Барнауле начали 25 апреля.

За последние несколько дней дорожники нанесли краской продольную разметку на ул. Максима Горького и пл. Победы, термопластиком – на пр. Ленина, Строителей, Социалистическом, пл. Октября и Баварина.

Кроме того, обновляют и пешеходные переходы на пр. Ленина, Социалистическом, Строителей, Красноармейском, а также на пл. Октября.

В ближайшее дни работы проведут на ул. Димитрова, Гоголя и пр. Комсомольском. Всего запланировали обновить более 63 тыс. кв. м.

Чтобы не затруднять движение, работы выполняют преимущественно ночью, с учетом погодных условий.

Ранее в Барнауле начали ремонт дорог горячим асфальтом.

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