В Барнауле прошел митинг садоводов против сноса домов на Власихинской

На улице Власихинской «Алтайэнерго» требует демонтировать здания из-за ЛЭП в этом районе. Барнаульцы вышли на санкционированный митинг против действий энергетиков. Об этом написала журналистка Татьяна Долгова в своем Telegram-канале.

Сотни зданий требует демонтировать «Алтайэнерго» из-за линии электропередачи в этом районе. Дело в том, что территория внезапно попала под охранную зону. При этом ЛЭП построили ещё в 1973 году, а нарушения нашли только сейчас. Все участки у людей узаконены.

На митинге люди на эмоциях высказали свои претензии энергетикам. Те пытались пенять собственникам строений — мол, зачем вообще строили вблизи проводов. Городские власти послушали, предложили создать рабочую группу. Каждый остался при своём, — рассказала журналистка.

О сносе зданий стало известно еще 10 июня.