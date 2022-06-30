30 июня
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Жизнь

В Барнауле прошел митинг садоводов против сноса домов на Власихинской

На улице Власихинской «Алтайэнерго» требует демонтировать здания из-за ЛЭП в этом районе. Барнаульцы вышли на санкционированный митинг против действий энергетиков. Об этом написала журналистка Татьяна Долгова в своем Telegram-канале.

Садоводство на Власихинской в Барнауле.
Садоводство на Власихинской в Барнауле.
кадр из видео vesti22.tv.

Сотни зданий требует демонтировать «Алтайэнерго» из-за линии электропередачи в этом районе. Дело в том, что территория внезапно попала под охранную зону. При этом ЛЭП построили ещё в 1973 году, а нарушения нашли только сейчас. Все участки у людей узаконены.

На митинге люди на эмоциях высказали свои претензии энергетикам. Те пытались пенять собственникам строений — мол, зачем вообще строили вблизи проводов. Городские власти послушали, предложили создать рабочую группу. Каждый остался при своём, — рассказала журналистка.

О сносе зданий стало известно еще 10 июня.

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