В Барнауле прошел митинг «Своих не бросаем!».

23 сентября в Барнауле прошел митинг в поддержку референдумов на территориях Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях.

На площади Свободы собрались представители общественных организаций, политических партий, активисты студенческих отрядов и вузов. Организатором митинга выступила Общественная палата Алтайского края.

Вход на площадь Свободы с улицы Ползунова и Пушкина охранялся полицией, были установлены рамки-металлоискатели. В центре площади — сцена, оформленная баннером с надписью «Своих не бросаем!». Участников митинга собралось несколько тысяч человек.

Открыл митинг Юрий Шамков, председатель Общественной палаты Алтайского края. Еще в июне он вместе с делегацией Общественной палаты Алтайского края был в Луганской народной республике с рабочим визитом. Спикер выразил мнение, что те события, которые происходят сегодня — это будущее нашей страны и необходимо поддержать это будущее.

Сергей Завалихин, председатель правления Союза ветеранов Афганистана, председатель координационного совета ветеранских организаций Алтайского края со сцены обратился к землякам со словами поддержки референдума, подчеркнул, что он имеет огромное значение. Жители Алтайского края поддерживают стремление освобожденных территорий войти в состав России. Закончил выступление словами «С нами Бог, Россия и наше братство».

Сергей Завалихин. Фото: altapress.ru

Затем Сергей Завалихин пообщался с журналистами:

«Сегодняшним митингом мы показали единение народа с вооруженными силами и объединение всего государства. Владимир Владимирович Путин объявил референдум и мы, жители края, ветераны боевых действий, поддерживаем его. Сегодня здесь находится представитель Общественной палаты ЛНР и ДНР. На вопрос о том, сколько вы ждали этого, она ответила: „Всю жизнь“. И мы всю жизнь ждали объединения наших границ. Это правильное решение президента, поддерживаем его. И сегодня видно по тому количеству людей, которые пришли сегодня на митинг».

В Барнауле прошел митинг «Своих не бросаем!». Фото: altapress.ru

Бывший вице мэр Барнаула Петр Фризен, заместитель председателя Общественной палаты:

«Мероприятие важное, солидное и достойно организованное. Поддержали общественные организации, администрация города вложила много сил. Здесь много молодежи, это хорошо».

Надежда Ремнева, председатель краевого отделения Союза женщин России, выступила от лица женщин и матерей. Она вспомнила известные строчки времен Великой отечественной войны: «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой…».

«Эти люди, эти героические бойцы, братья и сестры Луганских и Донецкой республик в последние месяцы в одном строю с нашими русскими солдатами. Святой долг нашей родины России принять республики в свою семью».

Напомним, в июне делегация алтайского правительства с рабочей поездкой побывала в Луганской Народной Республике.

В состав рабочей группы вошли зампреды краевого правительства по сельскому хозяйству, промышленности и социальной сфере: Александр Климин, Александр Лукьянов и Игорь Степаненко. Возглавил делегацию заместитель по внутренней политике Денис Губин.

Задачи поездки — ознакомиться с проблемными вопросами района, чтобы помочь восстановить соцобъекты, коммунальную инфраструктуру и благоустроить территорию. По итогам с ЛНР и Славяносербским районом было подписано соглашение.