В Барнауле прошла памятная церемония, посвященная 100-летию со дня рождения Алексея Скурлатова

В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны Алексея Ивановича Скурлатова .

В церемонии, которая прошла у Памятного знака, расположенного на аллее по улице Профинтерна, приняли участие глава Барнаула Вячеслав Франк, дочь ветерана Нелли Алексеевна Кайрукова, заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов, депутат Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов, генеральный директор ООО «СЕЛФ» Нодар Шония, глава Октябрьского района Юрий Асеев, активисты городского совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, волонтеры Победы и другие.

«Очень почетно и приятно, что память об Алексее Ивановиче жива. Сегодня в лице легендарного Алеши мы отдаем дань памяти всем воинам-освободителям времен Великой Отечественной войны. Отрадно, что наша молодежь воспитывается и учится на героических примерах наших ветеранов. Эту работу непременно нужно продолжать», — отметила Нелли Алексеевна.

Она поблагодарила администрацию города и Правительство региона, меценатов, установивших знак, волонтеров и жителей Барнаула за сохранение памяти об Алексее Скурлатове. Нелли Алексеевна отметила, что памятный знак в Барнауле также важен и значим, как и памятник в Пловдиве: это памятник всем воинам-освободителям, которые освобождали мир от фашистов.

Церемония , посвященная 100-летию со дня рождения Алексея Скурлатова. Фото Михаила Полубедова , «Вечерний Барнаул»

Вячеслав Франк,

глава города:

«100 лет со дня рождения Алексея Ивановича Скурлатова — это прекрасный повод еще раз поблагодарить всех ветеранов и тружеников тыла, которые ковали Победу в Великой Отечественной войне».

Он поблагодарил Нодара Шонию за помощь в установке Памятного знака в Барнауле, а также отметил инициативу депутатов фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе по благоустройству и присвоению аллее на Профинтерна имени участника Великой Отечественной войны Алексея Скурлатова.

Глава города также сообщил, что благоустройство данной территории продолжится: в планах — привести в порядок Зеленый сквер, где установлен закладной камень в честь вдов воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Церемония , посвященная 100-летию со дня рождения Алексея Скурлатова. Фото Михаила Полубедова , «Вечерний Барнаул»

Вячеслав Перерядов,

депутат Барнаульской городской Думы:

«Алексей Скурлатов — это пример для всех нас, особенно для молодежи. Почтив память этого легендарного воина, мы отдаем дань памяти всем советским и российским войнам, в том числе и тем, кто сейчас выполняет свой служебный долг».

Напомним, Алексей Иванович Скурлатов — участник Великой Отечественной войны, разведчик и связист, кавалер двух орденов Красной Звезды и многих других наград. Он послужил прообразом для знаменитого «Алёши» — памятника советским воинам-освободителям в болгарском городе Пловдив, про который также была написана одноимённая песня.



После войны Алексей Иванович работал бригадиром машинно-тракторной станции, комбайнёром, слесарем-наладчиком, старшим инженером, мастером моторного участка. В 1983 году вышел на пенсию, но затем долгое время работал слесарем на Овчинниковском ремзаводе. Умер Алексей Иванович 3 ноября 2013 года после тяжелой болезни в селе Налобиха Алтайского края. В честь Алексея Ивановича в Барнауле названа аллея и установлен памятный знак.

Церемония , посвященная 100-летию со дня рождения Алексея Скурлатова. Фото Михаила Полубедова , «Вечерний Барнаул»

Памятный знак в Барнауле установлен в 2020 году к 75-летию Победы на пересечении проспекта Калинина и ул. Профинтерна по инициативе руководителя военно-патриотического клуба «Русские Витязи» Нэлли Федоровны Марковой. На лицевой стороне Памятного знака выгравировано изображение пловдивского памятника воину-освободителю, под ним — неофициальное название памятника «АЛЁША». Инициативу поддержали представители городского строительного сообщества, в числе которых генеральный директор компании «СЕЛФ» Нодар Шония и генеральный директор проектного института «Алтайгражданпроект» Владимир Колотов.

Источник: https://barnaul.org