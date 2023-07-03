В Барнауле пройдёт ряд бесплатных мероприятий для детей участников СВО

В рамках социального проекта «Праздник в каждый дом» в Барнауле пройдут бесплатные мероприятия для детей, которые проведут студенты Алтайского филиала Президентской академии. Планируется проведение бесплатных мероприятий для детей участников специальной военной операции по трём направлениям: творческое, научное и спортивное.

04.07. в 10:00 — дворовые игры, дети в возрасте от 4 до 10 лет смогут поиграть в классики, вышибалы, резиночки и т.д.

Адрес: спортивная площадка Алтайского филиала Президентской академии (ул. Партизанская, д. 187).

05.07. в 12:00 — мастер-класс «Конструирование — это легко», дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут построить и спрограммировать роботехнические игрушки.

Адрес: ул. Взлетная, д. 46.

06.07. в 10:00 — на соревнованиях по футболу детей в возрасте от 11 до 16 лет научат различным трюкам, а следом они смогут поиграть в футбол!

Адрес: спортивная площадка Алтайского филиала Президентской академии (ул. Партизанская, д. 187).

11.07. в 18:00 — квест «Загадочный ключ», детям в возрасте от 12 до 14 лет необходимо будет решить головоломки, в результате чего они найдут главный приз!

Адрес: Изумрудный парк (вход со стороны Комсомольского проспекта).

14.07. в 13:00 — мастер-класс по рисованию «Волшебная кисточка», дети в возрасте от 6 до 10 лет смогут окунуться в атмосферу настоящего искусства и развить пространственное мышление.

Адрес: ул. Льва Толстого, д. 13А.

На каждом мероприятии детей будет встречать веселый Чебурашка!

Количество участников ограничено, чтобы принять участие обязательно запишитесь по номеру:

+7-983-600-61-00 (Telegram, WhatsApp).