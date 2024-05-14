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Жизнь

В Барнауле «разбушевались» яблони, ямы и Обь. Что произошло в Алтайском крае 14 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 14 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В Краевой клинической больнице пройдет первое занятие школы для пациентов с рассеянным склерозом и их близких.

◆ На страусином ранчо кенгуренок «вышел в люди».

◆ Алтайские заводы будут привлекать кадры на экскурсиях по цехам.

◆ Уровень воды в Оби в районе Барнаула на 14 мая составляет 442 сантиметра. Критическая отметка — 540 сантиметров. Затем начнется подтопление.

◆ В Барнауле «разбушевались» яблони, сирень и девичий виноград.

◆ В Барнауле обнаружили травмоопасный участок для автомобильных шин.

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