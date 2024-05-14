В Барнауле «разбушевались» яблони, ямы и Обь. Что произошло в Алтайском крае 14 мая

◆ В Краевой клинической больнице пройдет первое занятие школы для пациентов с рассеянным склерозом и их близких.
◆ На страусином ранчо кенгуренок «вышел в люди».
◆ Алтайские заводы будут привлекать кадры на экскурсиях по цехам.
◆ Уровень воды в Оби в районе Барнаула на 14 мая составляет 442 сантиметра. Критическая отметка — 540 сантиметров. Затем начнется подтопление.
◆ В Барнауле «разбушевались» яблони, сирень и девичий виноград.
◆ В Барнауле обнаружили травмоопасный участок для автомобильных шин.
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