«Речь идет о плановых мерах»: новый министр обороны РФ рассказал о мобилизации

Во время выступления Белоусов заявил, что стране нужно обеспечить поставки самой современной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты, средств связи, беспилотников и средств РЭБ. Также, по словам министра, нужно обратить внимание на военное образование.

Отдельно он сказал о мобилизации: «Еще один важный вопрос — комплектование ВС РФ. Специально хочу подчеркнуть для журналистов: речь не идет о мобилизации или чрезвычайных мерах, речь идет о плановых мерах».

По словам Белоусова, Путин поставил ему задачи обеспечить интеграцию экономики ВС РФ в общую экономику страны и сделать военную экономику и работу министерства обороны максимально открытой к инновациям.

Напомним, Белоусов сменил Шойгу на посту министра обороны РФ. Он никогда не служил в армии. Почитайте, кто он такой.

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