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Политика

«Речь идет о плановых мерах»: новый министр обороны РФ рассказал о мобилизации

Новый министр обороны России Андрей Белоусов провел первое выступление.

Во время выступления Белоусов заявил, что стране нужно обеспечить поставки самой современной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты, средств связи, беспилотников и средств РЭБ. Также, по словам министра, нужно обратить внимание на военное образование.

Отдельно он сказал о мобилизации: «Еще один важный вопрос — комплектование ВС РФ. Специально хочу подчеркнуть для журналистов: речь не идет о мобилизации или чрезвычайных мерах, речь идет о плановых мерах».

По словам Белоусова, Путин поставил ему задачи обеспечить интеграцию экономики ВС РФ в общую экономику страны и сделать военную экономику и работу министерства обороны максимально открытой к инновациям.

Напомним, Белоусов сменил Шойгу на посту министра обороны РФ. Он никогда не служил в армии. Почитайте, кто он такой.

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