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В Барнауле с «Трассы здоровья» вывезли 26 самосвалов с остатками деревьев

В Барнауле 17 сентября в ленточном бору провели акцию «Чистый лес — территория без огня». Горожане очищали «Трассу здоровья» от остатков деревьев, поваленных июньским штормом, сообщает официальный сайт города.

В Барнауле с «Трассы здоровья» вывезли 26 самосвалов с мусором.
В Барнауле с «Трассы здоровья» вывезли 26 самосвалов с мусором.
barnaul.org

В ленточном бору «Трассу здоровья» убирали служащие администрации Центрального района, сотрудники Управления по делам ГОЧС Барнаула, работники организаций и предприниматели. Также в акции участвовали волонтеры Барнаульского юридического института и Алтайского архитектурно-строительного колледжа.

Активисты собрали лапник и порубочные остатки. Всего в работах участвовали 55 человек и 7 машин спецтехники. С территории вывезли 26 самосвалов с мусором.

Акцию будут проводить до 24 сентября, ее второй этап запланирован на май 2019 года.

Altapress.ru писал, что в начале сентября Барнаульский ленточный бор был еще не расчищен от деревьев. Тогда у ответственных либо не было денег, либо они завязли в оформлении необходимых документов.

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