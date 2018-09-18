В Барнауле с «Трассы здоровья» вывезли 26 самосвалов с остатками деревьев

В ленточном бору «Трассу здоровья» убирали служащие администрации Центрального района, сотрудники Управления по делам ГОЧС Барнаула, работники организаций и предприниматели. Также в акции участвовали волонтеры Барнаульского юридического института и Алтайского архитектурно-строительного колледжа.
Активисты собрали лапник и порубочные остатки. Всего в работах участвовали 55 человек и 7 машин спецтехники. С территории вывезли 26 самосвалов с мусором.
Акцию будут проводить до 24 сентября, ее второй этап запланирован на май 2019 года.
Altapress.ru писал, что в начале сентября Барнаульский ленточный бор был еще не расчищен от деревьев. Тогда у ответственных либо не было денег, либо они завязли в оформлении необходимых документов.