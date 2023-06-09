В Барнауле снесли несколько аварийных домов

В Барнауле продолжаются работы по сносу авариных домов. Об этом сообщает мэрия города.

В июне снесли один расселенный дом по улице Линейной, 28 в Октябрьском районе.

Уже расселены и ожидают своей очереди на снос девять домов. Также завершается расселение еще девяти домов по адресам улица Малахова, 37, улица Маяковского, 14, улица Петра Сухова, 7, 50, 83, проспект Ленина, 173, улица Смирнова, 98, улица Тимуровская, 42, улица Эмилии Алексеевой, 13.

В ближайших планах - снос еще семи домов. Подрядным организациям уже передали два дома на улице Петра Сухова, 38 и улице Кулагина, 36.

Еще по пяти домам заключаются контракты для сноса. Это касается аварийного жилья на улице 80-й Гвардейской Дивизии, 54, улице Чеглецова, 11, 13, улице Чудненко, 5, улице Тимуровская, 50.

Работы начнутся в период конца июня – начало июля.