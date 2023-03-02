В Барнауле снесут рекордное количество аварийных домов в 2023 году

В 2023 году в Барнауле планируют снести порядка 80 многоквартирных домов. Об этом сообщают «Вести Алтай».

В прошлом году в Барнауле под снос пошли 51 аварийный дом. В 2023 году планируют побить рекорд и ликвидировать 80 зданий, непригодных для жилья.

Жильцов будут расселять в рамках краевой адресной программы и муниципальной программы «Барнаул — комфортный город».

В 2022 году на расселение барнаульцев, проживающих в аварийных домах, потратили рекордные 2 млрд 100 млн рублей. 1 млрд 700 млн финансировал краевой бюджет.

В 2023 году на эти цели выделяют меньше средств. Но власти заявляют, что по муниципальной программе объемы останутся прежними. В городской казне на расселение аварийных домов заложено 450 млн рублей. А с учетом краевых денег — 850 млн.

Ранее в Барнауле из аварийного дома экстренно эвакуируют жильцов. Дом на ул. Смирнова, 77Д, который из-за трещины практически разделился на две половины.