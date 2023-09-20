В Барнауле стартует отопительный сезон
Особое внимание при запуске отопления уделяют детским садам, школам и больницам.
После проверки, которая была накануне, выявили, что системы заполнены в 47 школах, 121 детских садах, 90 учреждениях здравоохранения.
Напомним, что отопление подключат с 21 сентября не только в муниципальных организациях, но и жилых домах.
Ранее мы писали, что делать и куда звонить, если тепло в доме так и не появилось.
- Места
- Алтайский край
- Барнаул
ПО ТЕМЕ:
Жители Москвы услышали звуки взрывов
В Москве услышали звуки взрывов из-за горящих баллонов, сообщает Telegram-канал "SHOT".
Разнесло квартиры многоэтажки после взрыва газа
День 573-й. Самое важное к утру 20 сентября
«Пришельцы» у Морковки и гости с окраин Солнечной системы. Как в Алтайском крае падали метеориты и что о них известно
На Алтае мужчина избил брата за прогул на работе
В Алтайском крае мужчина избил родного брата за прогул работы, на которую он его устроил, сообщает региональный Следком.