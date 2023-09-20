20 сентября

В Барнауле стартует отопительный сезон

В Барнауле стартует отопительный сезон
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

Особое внимание при запуске отопления уделяют детским садам, школам и больницам.

После проверки, которая была накануне, выявили, что системы заполнены в 47 школах, 121 детских садах, 90 учреждениях здравоохранения.

Напомним, что отопление подключат с 21 сентября не только в муниципальных организациях, но и жилых домах.

Ранее мы писали, что делать и куда звонить, если тепло в доме так и не появилось.

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