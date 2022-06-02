В Барнауле установят камеры слежения на выделенных полосах, которые игнорируют водители

В Барнауле на выделенных полосах установят комплексы видеофиксации для контроля за соблюдением водителями требований ПДД, сообщает мэрия города.

На участках улиц с выделенными полосами для движения общественного транспорта установят восемь рубежей контроля.

«Объявлен аукцион на поставку и монтаж комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на выделенных полосах для движения общественного транспорта общей стоимостью 18 млн рублей», — рассказали в мэрии.

Комплексы будут фиксировать выезд на полосы на проспектах Ленина, Калинина, Строителей, а также на улицах Аносова и Челюскинцев.

В эксплуатацию комплексы планируют ввести до конца августа 2022 года — с учетом выполнения монтажных и пусконаладочных работ.

Ранее водители выразили недовольство из-за автобусов, которые почему-то не едут по выделенной полосе.