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Жизнь
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В Барнауле устроили поминки по сгоревшему памятнику архитектуры

В Барнауле 21 января активисты отметили первую годовщину со дня крупного пожара в историческом центре Барнаула. На место дома купца Морозова принесли граненый стакан с хлебом и совершили минуту молчания, пишут представители общественной организации «Гражданский патруль».

Акция у сгоревшего дома.
Акция у сгоревшего дома.
Евгений Кучинев, «Гражданский патруль»

Altapress.ru писал, что 21 января 2018 году огонь практически уничтожил здание на Ползунова, 31. Когда-то в нем размещался торговый дом купца Морозова и его сыновей. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание на крыше.

Акция у сгоревшего дома.
Акция у сгоревшего дома.
Евгений Кучинев, «Гражданский патруль»

На сегодняшний день вопрос реставрации старинных зданий в Алтайском крае — один из самых злободневных, если не сказать утопичных. И Дом купца Морозова — это, на наш взгляд, один из ярких примеров преждевременной и полной утраты памятников в Барнауле, — отметил представитель общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» в Барнауле Игорь Берг.

В мае руины постройки снесли, так как они представляли опасность для окружающих. Собственника обязывают восстановить здание уже через год, но он утверждает, что даже при достаточном финансировании сделать это нереально.

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