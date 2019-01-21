В Барнауле устроили поминки по сгоревшему памятнику архитектуры

В Барнауле 21 января активисты отметили первую годовщину со дня крупного пожара в историческом центре Барнаула. На место дома купца Морозова принесли граненый стакан с хлебом и совершили минуту молчания, пишут представители общественной организации «Гражданский патруль».

Altapress.ru писал, что 21 января 2018 году огонь практически уничтожил здание на Ползунова, 31. Когда-то в нем размещался торговый дом купца Морозова и его сыновей. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание на крыше.

Акция у сгоревшего дома. Евгений Кучинев , «Гражданский патруль»

На сегодняшний день вопрос реставрации старинных зданий в Алтайском крае — один из самых злободневных, если не сказать утопичных. И Дом купца Морозова — это, на наш взгляд, один из ярких примеров преждевременной и полной утраты памятников в Барнауле, — отметил представитель общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» в Барнауле Игорь Берг.

В мае руины постройки снесли, так как они представляли опасность для окружающих. Собственника обязывают восстановить здание уже через год, но он утверждает, что даже при достаточном финансировании сделать это нереально.