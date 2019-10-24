В Барнауле увековечат имя самого эффективного градоначальника

В честь почетного гражданина Алтайского края Анатолия Мельникова в Барнауле появится мемориальная доска, сообщили в алтайском отделении «Единой России». Ее разместят на доме по адресу ул. Анатолия, 91, где жил и работал градоначальник.

Анатолий Мельников возглавлял горисполком Барнаула в 1972—1986 годах. Единороссы уже получили согласие на это от родственников Анатолия Ивановича.

За время работы Мельникова в Барнауле построили свыше 4 млн квадратных метров жилья, несколько заводов, фабрик и вокзалов, ТЭЦ-3, краевой театр драмы, АлтГУ, пивзавод, молочный комбинат, трамвайно-троллейбусное депо, кондитерская фабрика, новые школы, больницы, детские сады и многое другое.

Он лично принимал участие в проектировании Мемориала Славы.

Многое сделал Анатолий Мельников для газификации города. После того, как он покинул пост председателя горисполкома в 1986 году, Мельников возглавил «Алтайкрайгаз» и добился того, чтобы в Барнаул пришло голубое топливо. В 1995 году он зажег по этому поводу факел.

Анатолий Иванович скончался 11 июня 2019 года.