В Барнауле увековечат имя самого эффективного градоначальника

Анатолий Мельников возглавлял горисполком Барнаула в 1972—1986 годах. Единороссы уже получили согласие на это от родственников Анатолия Ивановича.
За время работы Мельникова в Барнауле построили свыше 4 млн квадратных метров жилья, несколько заводов, фабрик и вокзалов, ТЭЦ-3, краевой театр драмы, АлтГУ, пивзавод, молочный комбинат, трамвайно-троллейбусное депо, кондитерская фабрика, новые школы, больницы, детские сады и многое другое.
Он лично принимал участие в проектировании Мемориала Славы.
Многое сделал Анатолий Мельников для газификации города. После того, как он покинул пост председателя горисполкома в 1986 году, Мельников возглавил «Алтайкрайгаз» и добился того, чтобы в Барнаул пришло голубое топливо. В 1995 году он зажег по этому поводу факел.
Анатолий Иванович скончался 11 июня 2019 года.