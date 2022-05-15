В Барнауле спасатели установили по местным водоемам 31 табличку «Купаться запрещено». С прошлого года таких мест стало на четыре больше.

Спасатели напоминают горожанам, что в местах, где установлены таблички, заходить в воду нельзя — это «не чья-то прихоть, скорее, способ предотвратить трагедию», пишет пресс-служба городской администрации.

На несанкционированных пляжах нет гигиенических норм (качество воды, песка) и отсутствуют спасательные посты. Поэтому, если человек начнет тонуть, ему не смогут оказать своевременную квалифицированную помощь.

«Весной, когда идет большая вода, легко может измениться ландшафт дна. Где еще год назад можно было пройти по колено, может образоваться серьезный омут. На дне могут оказаться арматура, коряги, другие предметы, которые прежде заметало песком, а сейчас они от него освободились — таких опасных предметов после весны очень много», — отмечают спасатели.

Ранее барнаулец возмутился состоянием бесплатного городского пляжа — тяжелая техника вывезла с берега песок, оставив после себя высокие склоны вместо пологого берега.