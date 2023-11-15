15 ноября
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Жизнь

В Барнауле временно отключили холодную воду. Адреса

Росводоканал Барнаул устраняет повреждение в Индустриальном районе из-за этого холодное водоснабжение временно ограничили 15 ноября.

Горячая вода, душ
Горячая вода, душ
СС0

Дома, которые затронуло повреждение:

  • ул. Лютиковая 1-20;
  • ул. Ковыльная 4, 49-133;
  • ул. Огоньковая, 1-22;
  • ул. Пионовая, 1-22;
  • ул. Вербная, 1-14;
  • ул. Шаховская, 1-66;
  • ул. Зеленая, 1-35, 14-26;
  • ул. Набережная, 1-10;
  • ул. Карельская, 7-55 (нечетная сторона);
  • пер. Северный, 4-11;
  • пер. Мирный, 5-26;
  • ул. Возрождения, 1-52;
  • ул. Преображенская, 3-7, 6-12;
  • ул. Невская, 2-6;
  • ул. Парадная, 5-15, 4-8;
  • ул. Лихая, 1-18;
  • ул. Мозаичная, 6-15;
  • ул. Архангельская, 1-8;
  • ул. Талая, 1-16;
  • ул. Туманная, 1-26;
  • ул. Берестовая, 2-21;
  • пер. Бульварный, 1-14;
  • ул. Ромовая, 4-10.

Подвоз воды осуществляется по заявкам.

Ориентировочное время устранения повреждения — 15:00, сообщает Росводоканал Барнаул.

Ранее стало известно, где будут находиться снежные городки в Барнауле.

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