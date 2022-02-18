В Барнауле все силы бросили на борьбу со снегом: более 1,5 тыс. рабочих и сотня единиц техники

Для уборки снега задействовали все профильные организации: МБУ «Автодорстрой», МБУ «Благоустройство и озеленение», администрации районов и управляющие компании.

«Сегодня, 18 февраля, на улицах города будут работать более 100 машин снегоуборочной техники и еще более полутора тысяч рабочих. На уборке задействованы до семидесяти единиц техники „Автодорстроя“, почти 120 дорожных рабочих вручную очищают от снега и наледи, посыпают песком подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши. Кроме того, для очистки общественных территорий, скверов и парков работает порядка 20 единиц дорожной техники МБУ „Благоустройство и озеленение“, рабочие проводят очистку тротуаров. Администрации районов и управляющие компании также работают согласно графику, для этого ими задействована дорожная техника и более 1400 рабочих», — рассказали в мэрии.