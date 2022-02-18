В Барнауле все силы бросили на борьбу со снегом: более 1,5 тыс. рабочих и сотня единиц техники

Для уборки снега задействовали все профильные организации: МБУ «Автодорстрой», МБУ «Благоустройство и озеленение», администрации районов и управляющие компании.
«Сегодня, 18 февраля, на улицах города будут работать более 100 машин снегоуборочной техники и еще более полутора тысяч рабочих. На уборке задействованы до семидесяти единиц техники „Автодорстроя“, почти 120 дорожных рабочих вручную очищают от снега и наледи, посыпают песком подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши. Кроме того, для очистки общественных территорий, скверов и парков работает порядка 20 единиц дорожной техники МБУ „Благоустройство и озеленение“, рабочие проводят очистку тротуаров. Администрации районов и управляющие компании также работают согласно графику, для этого ими задействована дорожная техника и более 1400 рабочих», — рассказали в мэрии.
Ночью 18 февраля из Барнаула вывезли 2832 кубометров снега. Для посыпки проезжей части израсходовали 174 тонны песчано-соляной смеси.
«Снег вывозили с проспектов Ленина, Космонавтов, участков улиц Власихинской, Фурманова, Э. Алексеевой, Г. Титова, 10-й и 11-й Западных, А. Петрова, Геодезической, Партизанской, Гоголя, Никитина, Шевченко, Димитрова, Ленской, 9 Мая, Брестской, Павловского тракта», — уточнили власти.
Ранее сообщили, что за прошедшую неделю из Барнаула вывезли 13 тыс. тонн снега, этим же будут заниматься и на этой неделе.