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Жизнь

Из Барнаула вывезли 13 тыс. тонн снега за прошедшую неделю. Этим же займутся и на следующей

На сайте Барнаула опубликовали недельный план-график работ по очистке улиц от снега с 14 по 20 февраля.

Вывоз снега от новостроек.
Вывоз снега от новостроек.
barnaul.org

В график включили 115 дорожных объектов, где планируют выполнить очистку проезжих частей, тротуаров от снега и наледи, в том числе накатов.

Также особое внимание уделили очистке внутриквартальных проездов и подъездов к социально значимым объектам. Работы выполнят более чем на 50 таких участках.

«По итогам прошедшей недели план-график, который включал более 70 объектов, выполнен в полном объеме. За прошедшую неделю вывезено почти 13 тысяч тонн снега, посыпано 354 тонны песчано-соляной смеси», — рассказали в мэрии города.

Напомним, график формируют по поручению главы города Вячеслава Франка, чтобы жители видели, на каких участках и когда пройдут работы.

Согласно новому графику, дорожники на улицах в основном будут очищать дороги и внутриквартальные проезды, удалять и вывозить снег.

Ранее власти Барнаула назвали сроки очистки дорог в сильный гололед при неожиданных погодных аномалиях.

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