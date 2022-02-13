Из Барнаула вывезли 13 тыс. тонн снега за прошедшую неделю. Этим же займутся и на следующей

В график включили 115 дорожных объектов, где планируют выполнить очистку проезжих частей, тротуаров от снега и наледи, в том числе накатов.
Также особое внимание уделили очистке внутриквартальных проездов и подъездов к социально значимым объектам. Работы выполнят более чем на 50 таких участках.
«По итогам прошедшей недели план-график, который включал более 70 объектов, выполнен в полном объеме. За прошедшую неделю вывезено почти 13 тысяч тонн снега, посыпано 354 тонны песчано-соляной смеси», — рассказали в мэрии города.
Напомним, график формируют по поручению главы города Вячеслава Франка, чтобы жители видели, на каких участках и когда пройдут работы.
Согласно новому графику, дорожники на улицах в основном будут очищать дороги и внутриквартальные проезды, удалять и вывозить снег.
Ранее власти Барнаула назвали сроки очистки дорог в сильный гололед при неожиданных погодных аномалиях.