28 июля
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Жизнь

В Барнауле за полмиллиона рублей осветили одну из улиц

В Барнауле на улице Ядерной в Индустриальном районе появилось новое освещение — поставили его по программе городского инициативного бюджетирования, сообщает сайт правительства региона.

Освещение в Барнауле
Освещение в Барнауле
altairegion22.ru

Полная стоимость проекта составила 660 тыс. рублей, жители собрали 35 тыс. рублей.

За эти деньги на улице поставили дополнительную опору, смонтировали 15 светильников, присоединили освещение к городской линии.

В этом году на улице Яровой также заасфальтируют дорогу.

Сообщается, что это в Индустриальном районе это уже третий проект по программе городского инициативного бюджетирования: в апреле подрядчик заасфальтировал улицу Российскую в микрорайоне Авиатор, а в июне — Братский проезд в микрорайоне Мирном.

Всего в Барнауле реализуют 23 подобных проекта.

Ранее в Новоалтайске суд обязал администрацию города осветить улицы.

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