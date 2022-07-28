В Барнауле за полмиллиона рублей осветили одну из улиц

Полная стоимость проекта составила 660 тыс. рублей, жители собрали 35 тыс. рублей.
За эти деньги на улице поставили дополнительную опору, смонтировали 15 светильников, присоединили освещение к городской линии.
В этом году на улице Яровой также заасфальтируют дорогу.
Сообщается, что это в Индустриальном районе это уже третий проект по программе городского инициативного бюджетирования: в апреле подрядчик заасфальтировал улицу Российскую в микрорайоне Авиатор, а в июне — Братский проезд в микрорайоне Мирном.
Всего в Барнауле реализуют 23 подобных проекта.
Ранее в Новоалтайске суд обязал администрацию города осветить улицы.