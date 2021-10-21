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Жизнь

В Барнауле заканчивают «один из самых продолжительных ремонтов» на ТЭЦ-2

В Барнауле энергетики на 80% завершили на станциях ремонтные программы, запланированные на 2021 год, сообщает СГК.

Барнаульская ТЭЦ-2.
Барнаульская ТЭЦ-2.
Анна Зайкова.

На ремонт обеих станций — ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 — направили 1,2 млрд рублей.

«Почти на 340 млн рублей больше, чем в 2020 году», — подчеркнули в компании.

Так, на ТЭЦ-2 закончили капремонт турбины № 6 мощностью 60 МВт. В СГК отметили, что это один из самых продолжительных ремонтов в 2021 году, начавшийся в мае.

Также завершают ремонт двух котлоагрегатов. Всего в этом году отремонтируют 10 котлов и 5 турбин.

ТЭЦ-3.
ТЭЦ-3.
Анна Зайкова

На ТЭЦ-3 завершили капремонты турбоагрегата и котлоагрегата. Работы на этом оборудовании начались соответственно в июле и августе.

«В рамках ремонтной программы 2021 года на станции запланировано выполнить работы разной сложности на 5 котлах и 3 турбинах», — отметили в СГК.

Энергетики пояснили, что ремонты на станциях идут на протяжении всего года, но график работ составляют с учетом того, чтобы вывод оборудования не отражался на качестве услуг.

Ранее altapress.ru побывал в гостях на барнаульской ТЭЦ-2 и узнал, кто отвечает за эффективное отопление и электроснабжение горожан.

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