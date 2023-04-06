6 апреля
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Жизнь

В Барнауле закупили дорожную технику на 15 млн рублей

Автопарк «Автодорстроя» пополнился новой техникой за счет городского бюджета, сообщают в мэрии города.

Дорожная спецтехника.
Дорожная спецтехника.
barnaul.org

Из новоприобретенного: лаповый снегопогрузчик и автогрейдер.

Снегопогрузчиком будут собирать свежевыпавший, уплотненный снег и сколотый лед. Правда, перед этим их нужно будет собрать в валы и кучи.

Автогрейдер предназначен для строительства дорог, уборки снега и очистки территорий от мусора. Также с его помощью планируют выравнивать местность и разравнивать и перемещать сыпучие материалы.

Новая спецтехника заменит старые машины, которые пойдут на списание.

Сейчас в автопарке «Автодорстроя» Барнаула находится 248 единиц снегоуборочной техники.

Ранее с наступлением весны на улицах Барнаула со снегом исчезли дороги.

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