В Барнауле завершается приемка образовательных учреждений к новому учебному году

В 2022 году планируется проверить 280 организаций, из них 27 краевых и 253 муниципальные образовательные организации (80 школ, 19 организаций дополнительного образования, 154 детских сада). В состав комиссии входят общественники, специалисты комитета по образованию города, сотрудники Управления МВД России по Барнаулу, отдела вневедомственной охраны, отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД.

Приёмка каждого учреждения образования проходит под контролем депутатов Барнаульской городской Думы. Так, депутат Барнаульской думы Марина Понкрашёва и заместитель председателя Молодёжного парламента Алтайского края Ашот Погосян вместе с членами комиссии оценили качество выполненных работ в гимназии № 42.

— Депутатский корпус совместно с представителями общественности планирует проверить все организации, включая школы, детские сады и центры дополнительного образования. Нам важно, чтобы наши дети учились в комфортных и современных условиях, при этом должны быть соблюдены все требования безопасности. Кроме того, внимание мы обращаем и на благоустройство территорий, и на общее техническое состояние зданий. Например, эту школу — гимназию № 42 — можно по праву считать образцовой: с каждым годом здесь облагораживают и территорию, и привносят обновления в учебные классы. Отмечу, что образованию Барнаула есть, чем гордиться: создаются комфортные условия для учёбы детей и работы учителей, — отметила Марина Понкрашёва.

Депутат Барнаульской думы Марина Понкрашёва и заместитель председателя Молодёжного парламента Алтайского края Ашот Погосян. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул».

В этом году за счёт средств городского бюджета в гимназии капитально отремонтированы кабинеты физики и информатики, закуплена учебная мебель. Сумма работ составила 2,8 млн рублей. Ещё почти 2 млн рублей направили на обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности: был перенесен главный вход, отремонтировано фойе с установкой системы контроля доступа и оборудованием поста охраны, двери лестничных клеток и эвакуационных путей заменены на безопасные. Продолжается ремонт обеденного зала на сумму 1,3 млн рублей.

Помимо этого, к новому учебному году гимназия готовит ещё один подарок для своих учеников. Весной этого года по предложению главы Барнаула Вячеслава Франка в краевой столице впервые прошёл конкурс «На лучший проект в сфере общего образования». Грантовая поддержка победителей составила 600 тысяч рублей каждому.

Так, гимназия № 42 стала победителем в номинации «Конструируем будущее», защитив проект STEM-Центра «Наукоград42» о расширении доступности естественнонаучных и инженерных лабораторий для школьников.

— Наш проект STEM-Центра — это сеть проектных лабораторий, в которых школьники могут выполнять исследования с использование современного оборудования. Центр объединяет внеурочную деятельность по астрономии, биологии, химии, физики, математики и робототехники. Посредством этого мы сможем повысить интерес старшеклассников к изучению точных, инженерных и естественных наук. От лица всей школы и юных исследователей мы благодарим главу города Вячеслава Генриховича Франка за возможность участия в грантовом проекте. Благодаря этому мы смогли приобрести современные робототехнические наборы, цифровые лаборатории по биологии, экологии, физике, а также демонстрационное и лабораторное оборудование по физике. Всё это побуждает интерес у детей к науке, — рассказал директор гимназии № 42 Иван Гребёнкин.

Гимназия № 42. Приёмка к новому учебному году. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул».

До конца этой недели депутаты городской думы и члены комиссии завершат приёмку всех учреждений образования. Напомним, в школах Барнаула обучают порядка 80 тысяч ребят, ещё около 42 тысяч детей — воспитанники детских садов.