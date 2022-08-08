В Барнауле завершается приемка образовательных учреждений к новому учебному году

Приёмка каждого учреждения образования проходит под контролем депутатов Барнаульской городской Думы. Так, депутат Барнаульской думы Марина Понкрашёва и заместитель председателя Молодёжного парламента Алтайского края Ашот Погосян вместе с членами комиссии оценили качество выполненных работ в гимназии № 42.
— Депутатский корпус совместно с представителями общественности планирует проверить все организации, включая школы, детские сады и центры дополнительного образования. Нам важно, чтобы наши дети учились в комфортных и современных условиях, при этом должны быть соблюдены все требования безопасности. Кроме того, внимание мы обращаем и на благоустройство территорий, и на общее техническое состояние зданий. Например, эту школу — гимназию № 42 — можно по праву считать образцовой: с каждым годом здесь облагораживают и территорию, и привносят обновления в учебные классы. Отмечу, что образованию Барнаула есть, чем гордиться: создаются комфортные условия для учёбы детей и работы учителей, — отметила Марина Понкрашёва.
В этом году за счёт средств городского бюджета в гимназии капитально отремонтированы кабинеты физики и информатики, закуплена учебная мебель. Сумма работ составила 2,8 млн рублей. Ещё почти 2 млн рублей направили на обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности: был перенесен главный вход, отремонтировано фойе с установкой системы контроля доступа и оборудованием поста охраны, двери лестничных клеток и эвакуационных путей заменены на безопасные. Продолжается ремонт обеденного зала на сумму 1,3 млн рублей.
Помимо этого, к новому учебному году гимназия готовит ещё один подарок для своих учеников. Весной этого года по предложению главы Барнаула Вячеслава Франка в краевой столице впервые прошёл конкурс «На лучший проект в сфере общего образования». Грантовая поддержка победителей составила 600 тысяч рублей каждому.
Так, гимназия № 42 стала победителем в номинации «Конструируем будущее», защитив проект STEM-Центра «Наукоград42» о расширении доступности естественнонаучных и инженерных лабораторий для школьников.
— Наш проект STEM-Центра — это сеть проектных лабораторий, в которых школьники могут выполнять исследования с использование современного оборудования. Центр объединяет внеурочную деятельность по астрономии, биологии, химии, физики, математики и робототехники. Посредством этого мы сможем повысить интерес старшеклассников к изучению точных, инженерных и естественных наук. От лица всей школы и юных исследователей мы благодарим главу города Вячеслава Генриховича Франка за возможность участия в грантовом проекте. Благодаря этому мы смогли приобрести современные робототехнические наборы, цифровые лаборатории по биологии, экологии, физике, а также демонстрационное и лабораторное оборудование по физике. Всё это побуждает интерес у детей к науке, — рассказал директор гимназии № 42 Иван Гребёнкин.
До конца этой недели депутаты городской думы и члены комиссии завершат приёмку всех учреждений образования. Напомним, в школах Барнаула обучают порядка 80 тысяч ребят, ещё около 42 тысяч детей — воспитанники детских садов.