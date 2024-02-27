28 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Барнауле жителям аварийной двухэтажки разрешили забрать личные вещи

После пожара 25 февраля двухэтажку на ул. Строительной, 42, дом признали непригодным для эксплуатации.

Пожар в Барнауле.
Пожар в Барнауле.
МЧС Алтайского края

Администрация Железнодорожного района ввела в границах здания режим повышенной готовности, сообщает "В КУРСЕ 22 | Барнаул".

В настоящее время правоохранители обеспечивают охрану имущества, находящегося в оставленных квартирах. В доме дежурят краевые спасатели. График, по которому жильцы в сопровождении спасателей могут забрать личные вещи, уже разработан.

Большая часть пострадавших жителей разъехалась по родственникам, многодетную семью разместили в социальной гостинице, а еще одного жителя в пункте временного размещения на базе спортшколы.

Ранее сообщались подробности пожара в барнаульской двухэтажки.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость