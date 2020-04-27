В барнаульских дворах устроят концерты для самоизолировавшихся

Жители Барнаула смогут послушать концерты, не выходя из дома. Достаточно будет выйти на балконы, лоджии или открыть окно. Алтайское региональное отделение «Волонтеры Победы» и краевой центр развития добровольчества выступили инициаторами песенного мероприятия под названием «Победа в каждом из нас. Поем у дома».

Концерты сыграют 9 мая. Во дворы многоэтажек приедет команда, состоящая из певца или певицы и звукорежиссера. Музыканты настроят оборудование и исполнят несколько военных песен, рассказывают в пресс-центре мэрии.

С некоторыми группа артистов будут ездить ретроавтомобили. Выступление будет длиться не более 15 минут.

Концерты будут проходить с 11 до 13 часов, до «тихого часа», уточняют в администрации.

Координатор проекта «Победа в каждом из нас» Максим Банных отметил, что оставлять жителей Барнаула совсем без праздника из-за карантина им не хотелось.

Праздничные концерты состоятся во дворах барнаульцев 9 мая. Фото из архива проекта «Победа в каждом из нас» / barnaul.org

«Поэтому мы придумали такую интересную, песенную форму поздравления и создания праздничной атмосферы. Приятно, что наша идея нашла отклик. И мы все вместе, не нарушая режима самоизоляции, споем у дома», — сказал он.

Кто будет петь

К акции присоединились известные музыканты Барнаула: автор-исполнитель Ольга Суховеева, Дмитрий Добромиров, Александр Рухадзе, Александр Васильев известный диджей Грей (Сергей Афанасьев), финалист телепроекта «Поверь в себя», вокалист Анар Рамазанов.

Где пройдут концерты

Список дворов опубликуют на сайте «Победа в каждом из нас» и в социальных сетях проекта ближе к 9 мая.