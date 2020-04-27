В барнаульских дворах устроят концерты для самоизолировавшихся

Концерты сыграют 9 мая. Во дворы многоэтажек приедет команда, состоящая из певца или певицы и звукорежиссера. Музыканты настроят оборудование и исполнят несколько военных песен, рассказывают в пресс-центре мэрии.
С некоторыми группа артистов будут ездить ретроавтомобили. Выступление будет длиться не более 15 минут.
Концерты будут проходить с 11 до 13 часов, до «тихого часа», уточняют в администрации.
Координатор проекта «Победа в каждом из нас» Максим Банных отметил, что оставлять жителей Барнаула совсем без праздника из-за карантина им не хотелось.
«Поэтому мы придумали такую интересную, песенную форму поздравления и создания праздничной атмосферы. Приятно, что наша идея нашла отклик. И мы все вместе, не нарушая режима самоизоляции, споем у дома», — сказал он.
Кто будет петь
К акции присоединились известные музыканты Барнаула: автор-исполнитель Ольга Суховеева, Дмитрий Добромиров, Александр Рухадзе, Александр Васильев известный диджей Грей (Сергей Афанасьев), финалист телепроекта «Поверь в себя», вокалист Анар Рамазанов.
Где пройдут концерты
Список дворов опубликуют на сайте «Победа в каждом из нас» и в социальных сетях проекта ближе к 9 мая.