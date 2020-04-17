Артисты филармонии на «удаленке» готовятся к несуществующему концерту на 9 мая

Мужской вокальный ансамбль филармонии Алтайского края спел хором «Ой ты, степь широкая» в домашних условиях. Видеоклип выложили в официальном аккаунте филармонии.

«Коллектив Мужского вокального ансамбля Государственной филармонии Алтайского края уверен: лучшее средство защиты дыхательной и нервной системы — наша русская песня!», — написали в посте.

В конце видео художественный руководитель ансамбля Сергей Афанасьев рассказал, что коллектив продолжает свою работу.

«Мы будем открывать концерт 9 мая на площади Сахарова, посвященный 75-летию Победы. Программа обговорена. Сейчас ансамбль готовится к этому серьезному и торжественному мероприятию. Предстоит большой объем работы. Артисты получили нотный материал, подготовка ведется в домашних условиях», — сообщил он.

Напомним, что ранее министр культуры Елена Безрукова сообщила, что все концерты, спектакли и другие массовые мероприятия, посвященные 9 мая, в том числе шествие «Бессмертного полка», не состоятся в этом году в Алтайском крае.

В управлении по культуре сказали, что в этом отношении ничего не изменилось. Но, поскольку филармония получила госзадание, они его выполняют в режиме самоизоляции.

«Артисты обязательно выступят на другом концерте, который также будет посвящен 75-летию Победы», — сообщили в ведомстве.