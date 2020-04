Стала известна самая популярная песня десятилетия

Она была записана в качестве саундтрека для мультфильма «Гадкий я — 2».

Вторую строчку занимает песня исполнительницы Адель Rolling In The Deep. За нее артистка получила премию Грэмми.

На третьей позиции оказалась Moves Like Jagger группы Maroon 5 и Кристины Агилеры.

В первую десятку также вошли такие песни, как Get Lucky от Daft Punk Фарелла Уилямса и Нила Роджерса, Can’t Stop The Feeling! Джастина Тимберлейка, I Gotta Feeling группы Black Eyed Peas, Uptown Funk Марка Ронсона и Бруно Марса, Counting Stars коллектива One Republic, Forget You Си Ло Грина и Sex On Fire группы Kings Of Leon.