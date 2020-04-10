Группа Uma2rman даст благотворительный концерт в сети

13 апреля рок-группа Uma2rman проведет онлайн благотворительный концерт. Во время него зрители могут пожертвовать в фонд «Росконгресс», пишет ТАСС.

Концерт группа посвятит помощи пожилым людям, которые больше остальных находятся в зоне риска по коронавирусу.

«13 апреля в 19:00 группа Uma2rman в онлайне представит специальную программу, в которую войдут хиты коллектива и песни из новых альбомов. Владимир и Сергей Кристовские решили помочь пожилым и маломобильным гражданам, попавшим в зону риска из-за распространения коронавируса», — рассказали организаторы.

Собранные на концерте средства будут направлены на адресную помощь, доставку медикаментов и продуктов пожилым людям. Организаторы также призывают не оставаться в стороне и помогать близким, соседям.

Трансляцию будут вести платформа «Яндекс.Эфир» и телеканал О2, также концерт будет доступен на интернет-ресурсах фонда «Росконгресс»: на сайте, Youtube-канале и в Facebook.