Земфира впервые за полтора года выпустила новую песню

Певице аккомпанируют гитарист Петр Чернявский и барабанщик Александр Зингер.

Последний раз Земфира выпускала песню в 2018 году — это была композиция «Джозеф», написанная на стихи Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».

В 2019 году на концерте в Дубае исполнительница спела две песни Abuse и Goodbye, но официально они до сих пор не изданы.

Земфира — российская рок-певица, музыкант и композитор. Самые популярные хиты — «Ариведерчи», «Искала», «Трафик», «Прогулка», «Мы разбиваемся» и «Без шансов».

Последний студийный альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел в 2013 году.