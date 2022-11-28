28 ноября
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Жизнь

В барнаульских кинотеатрах будут показывать фильм «Елки 9» со звездой «Сватов»

Очередные — уже девятые — «Елки» начнут показывать в барнаульских кинотеатрах.

Фильм "Елки 9"
Фильм "Елки 9"
kino-mir.ru

Показы новогодней комедии стартуют 1 декабря, сообщается на сайте «Киномира».

По сюжету все происходит за несколько часов до Нового года. В деревне Глухарево ждут зарубежную звезду, в Екатеринбурге влюбленный ролевик разрывается между семейным счастьем и эпическими приключениями, в Санкт-Петербурге девушка узнает, что ее жених мошенник.

Судьбы героев переплетутся самым неожиданным образом.

В фильме снялись известные актеры — звезда народного сериала «Сваты» Федор Добронравов, актер и блогер Евгений Кулик, Виктория Агалакова и другие.

Ранее в барнаульском кинотеатре начали показывать фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки».

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