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Жизнь

Фильм Marvel «Черная пантера» начали показывать в барнаульском кинотеатре

Кинотеатр «Пионер» в Барнауле начал «подпольные» показы фильма киностудии Marvel «Черная Пантера: Ваканда навеки».

Фильм "Черная пантера"
Фильм "Черная пантера"
kinopoisk.ru

Анонс фильма есть на сайте кинотеатра.

Показы проходят ежедневно — в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00. Супергеройскую картину можно увидеть в формате 2D и 3D.

По сюжету королева Рамонда, Шури М’Баку, Окойе и Дора Милаж сражаются за свою нацию от вмешательства мировых держав после смерти короля Т’Чаллы.

Напомним, актер Чедвик Боузман, который исполнял главную роль в первом фильме, умер летом 2020 года от рака. Ему было 42 года. В Marvel решили не менять актера на эту роль в память о Боузмане.

Ранее Warner Bros. запретила российским телеканалам показывать свои фильмы — речь идет о «Гарри Поттере», кинокомиксах «Аквамен», «Чудо-женщина» и «Лига справедливости», а также фантастике «Годзилла 2: Король монстров».

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