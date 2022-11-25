Фильм Marvel «Черная пантера» начали показывать в барнаульском кинотеатре

Анонс фильма есть на сайте кинотеатра.
Показы проходят ежедневно — в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00. Супергеройскую картину можно увидеть в формате 2D и 3D.
По сюжету королева Рамонда, Шури М’Баку, Окойе и Дора Милаж сражаются за свою нацию от вмешательства мировых держав после смерти короля Т’Чаллы.
Напомним, актер Чедвик Боузман, который исполнял главную роль в первом фильме, умер летом 2020 года от рака. Ему было 42 года. В Marvel решили не менять актера на эту роль в память о Боузмане.
Ранее Warner Bros. запретила российским телеканалам показывать свои фильмы — речь идет о «Гарри Поттере», кинокомиксах «Аквамен», «Чудо-женщина» и «Лига справедливости», а также фантастике «Годзилла 2: Король монстров».