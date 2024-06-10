На утро 10 июня уровень воды в реке Обь составил 487 сантиметров, что на 5 сантиметров меньше, чем за предыдущие сутки. Напомним, что критическая отметка для микрорайона Затон составляет 560 сантиметров выше нуля водомерного поста, сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации Центрального района прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где приняли решение отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил Центрального районного звена Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в микрорайоне Затон.

В настоящее время в микрорайоне Затон действует ограничение на движение транспорта до острова Шубинский, проезд доступен по понтонному мосту.

Паводковая ситуация все еще находится на контроле в администрациях города Барнаула и Центрального района.

Ранее сообщалось, что помнят жители Алтайского края о наводнении 2014 года.

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