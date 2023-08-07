7 августа
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Жизнь

В Бийске девушка получила водительские права по чужому паспорту

Своих прав бийчанка лишилась в начале 2022 года, но прощаться с автомобилем не хотела.

права дпс
права дпс
ССО.

Паспорт и водительское удостоверение у женщины забыла ее подруга. Нарушительница рассмотрела документы и поняла, что их лица похожи. Но права оказались просроченными.

Не растерявшись, бийчанка тут же пошла в МФЦ и по чужому паспорту подала заявление о замене документов. Ей выдали новые права.

Позже выяснилось, что у сотрудников все-таки были сомнения, но разницу во внешности заявительницы и женщины с фото списали на то, что она просто сменила имидж.

После задержания девушки сотрудниками ГИБДД, по биометрическим данным выяснили, что удостоверением пользуется другой человек.

Отмечается, что у водительницы была не одна судимость. Среди них - вовлечение в занятие проституцией и разбой. Также был и срок за хищение печатей и документов, сообщает Бийский рабочий.

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