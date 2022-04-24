В Бийске пенсионеру на карту перевели предоплату за гараж на «минус 55 тысяч рублей»

Житель Бийска разместил на популярном сайте объявление о продаже собственности.

«В скором времени позвонила девушка, которую заинтересовало это предложение. После обсуждения всех деталей она сказала, что хочет внести предоплату», — рассказали в ведомстве.

Пенсионеру пришло якобы уведомление о зачислении 30 000 рублей. Покупательница заявила, что необходимо подтверждение получения платежа, для этого нужно следовать ее инструкциям.

В итоге мужчина, сам того не понимая, перевел на чужой счет 55 000 рублей. О случившемся бийчанин сообщил в полицию.

По факту мошенничества возбудили дело. В МВД вновь попросили сохранять бдительность при общении с неизвестными в интернете и не сообщать данные банковских карт.

Ранее житель алтайского села продал мошеннику дачу за «минус 175 тысяч рублей».