В Бийске продали на аукционе бывшее здание детского сада

Аукцион провели в Бийске. Главным героем аукциона стало здание с земельным участком, расположенного по адресу ул. Пугачева, 6.

"ЧП БИЙСК | НОВОСТИ" сообщает, что ранее здесь на пересечении улиц Пугачева и Ленинградской находился детский сад "Почемучка".

Осенью 2023 года было принято решение об условиях приватизации. В документах не указана дата постройки, однако здание имеет удовлетворительное состояние, в нем имеется централизованное отопление и водоснабжение.

Лишь одна заявка была продана на аукционе, новому собственнику объект достался за 12,7 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что из мэрии Бийска уволился заместитель главы города.

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