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Жизнь

В Бийске трехлетний мальчик отправился на поиски мамы почти без одежды

Утром 18 апреля в Бийске заметили мальчика, который разгуливал по улице в одном белье. Его маму удалось найти, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Бийское».

Ребенок, дети, ребенок играет.
Ребенок, дети, ребенок играет.
unsplash.com.

Как оказалось, мама трехлетнего малыша ушла утром в больницу, пока трехлетний сын еще спал. Она попросила за ним приглядеть старшего брата.

Мальчик проснулся первее брата и решил пойти на поиски мамы.

Жители Бийска заметили его на ул. Социалистическая, 38. Очевидцы увидели, что ребенок без одежды и утеплили его.

В отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что сибирячка просит службу опеки забрать четырехлетнего сына у ее сестры.

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