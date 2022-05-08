В День Победы оркестр МЧС устроит живой концерт в барнаульском парке «Изумрудный»

Концерт начнется в 12:00 часов. Кроме оркестра алтайских спасателей перед горожанами и гостями Барнаула выступят победители краевых межрегиональных и общероссийских патриотических конкурсов и фестивалей.

Для удобства перед концертной площадкой организуют сидячие места.

«Берите с собой детей, зовите соседей, может, рядом с вами живут одинокие бабушки и дедушки — пригласите и их», — говорится в тесте поста сообщества.

Напомним, также в День Победы в Барнауле заработают фонтаны у Алтайского театра драмы и у ТЦ «Россия», а также фонтан в парке «Центральный».