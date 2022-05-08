Строго по расписанию: как будет работать общественный транспорт после салюта 9 мая

Жители краевой столицы и гости города после праздничного салюта смогут уехать на общественном транспорте. В пресс-службе Горэлектротранса рассказали , какие маршруты будут хоть до позднего вечера.

Так, в ведомстве отметили, что в Барнауле запустят три дополнительных троллейбусных маршрута № 7, которые прибудут на площадь Советов в 21:56, 22:08 и в 22:23 часа. В Горсэлектротрансе уточнили: трамваи будут курсировать по городу строго по расписанию.

Трамваи будут двигаться по следующему расписанию:

Маршрут № 1

прибытие на площадь Победы в 22.00 далее по маршруту в депо № 3 на заход,

отправление с площади Свободы в 21.57 , прибытие на остановку «Улица Молодежная» в 22.09 , далее по расписанию,

прибытие на остановку «Улица Молодежная» в 22.09 далее по расписанию, отправление с площади Свободы в 22.13.

Салют 9 мая 2019 года в Барнауле. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Маршрут № 7

отправление с конечного пункта «Кордон» в 21.29,

отправление с конечного пункта «Кордон» в 21.43,

отправление с конечного пункта «Кордон» в 21.58. Отправление вагонов будет проходить строго по расписанию.

Напомним, что в Барнауле 9 Мая праздничные фейерверки запустят в 22:00 с пяти площадок: парки «Арлекино» и «Лесная Сказка», площади на ул. Германа Титова 9, перед ДК «Южный», а также площадь Сахарова.