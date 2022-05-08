Строго по расписанию: как будет работать общественный транспорт после салюта 9 мая

Так, в ведомстве отметили, что в Барнауле запустят три дополнительных троллейбусных маршрута № 7, которые прибудут на площадь Советов в 21:56, 22:08 и в 22:23 часа. В Горсэлектротрансе уточнили: трамваи будут курсировать по городу строго по расписанию.
Трамваи будут двигаться по следующему расписанию:
Маршрут № 1
- прибытие на площадь Победы в 22.00 далее по маршруту в депо № 3 на заход,
- отправление с площади Свободы в 21.57, прибытие на остановку «Улица Молодежная» в 22.09, далее по расписанию,
- отправление с площади Свободы в 22.13.
Салют 9 мая 2019 года в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Маршрут № 7
- отправление с конечного пункта «Кордон» в 21.29,
- отправление с конечного пункта «Кордон» в 21.43,
- отправление с конечного пункта «Кордон» в 21.58. Отправление вагонов будет проходить строго по расписанию.
Напомним, что в Барнауле 9 Мая праздничные фейерверки запустят в 22:00 с пяти площадок: парки «Арлекино» и «Лесная Сказка», площади на ул. Германа Титова 9, перед ДК «Южный», а также площадь Сахарова.