16 мая
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Жизнь

В Диагностический центр Алтайского края «трудоустроился» робот

В Диагностическом центре Алтайского края теперь работает робот. Это не автоответчик, а «автоматизированный сотрудник».

Диагностический центр Алтайского края.
Диагностический центр Алтайского края.
zdravalt.ru

Робот звонит пациентам с 10:00 до 20:00 только по будням и напоминает о времени и дате приема за три рабочих дня, а также уточняет, придет ли пациент к назначенному часу.

Если по каким-то причинам человек не сможет подойти, талон аннулируется и в освободившееся «окошко» сможет записаться другой человек.

Решение о внедрении в колл-центр «автоматизированного сотрудника» продиктовано так называемыми «недоходами», когда пациент записывается или бронирует талон, но не является на прием, объяснили в диагностическом. Ежедневно туда не приходят на прием около 300 пациентов.

Ожидается, что робот частично решит эту проблему, сделает медицинскую помощь доступнее и позволит повысить качество обслуживания.

А ранее хирурги Алтайского краевого онкологического диспансера впервые выполнили резекцию мочеточника лапароскопически. Это позволило спасти жизнь 72-летней пациентке.

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