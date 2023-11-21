21 ноября
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Жизнь

В доме престарелых умер летчик, угнавший истребитель из СССР в Японию

В США умер 76-летний летчик Виктор Беленко, угнавший истребитель-перехватчик МиГ-25 из СССР в Японию.

Флаг США.
Флаг США.
СС0

Он умер в доме престарелых. Перебежчик ушел из жизни после непродолжительной болезни, указывает Газета.Ru.

Что произошло

6 сентября 1976 года во время учебного полета Беленко угнал в Японию истребитель-перехватчик. Самолет разобрали, детально изучили японские и американские специалисты. 19 сентября директор Центральной разведки Джордж Буш-старший назвал инцидент «побегом» и «крупной разведывательной удачей» и сообщил, что работа сотрудников американской разведки с перебежчиком идет успешно.

Машину вернули в СССР 15 ноября 1976 года.

Беленко получил политическое убежище и гражданство в США. Он консультировал власти и оборонные компании.

Планшет перебежчика.
Планшет перебежчика.
ru.wikipedia.org, CCO

Ранее сообщалось, что преступники угнали самолет и разбились сразу после взлета. Это случилось в Аргентине. Однако угонщикам не удалось далеко сбежать — они разбились сразу после взлета. Причина авиакатастрофы банальна — преступники не открыли подачу топлива. Также пилот намеренно направил в океан загадочно пропавший малайзийский Boeing. А пассажир авиарейса Сургут — Москва потребовал направить самолет в Афганистан.

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